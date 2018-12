Europa von Jugendlichen für Jugendliche

Schon zum zweiten Mal senden Jugendliche aus Emmendingen und Mulhouse gemeinsam aus dem Europäischen Parlament und besprechen die Themen, die ihnen in Europa wichtig sind.

Heute: Was bedeutet der von der EU beschlossene Uploadfilter für Youtube-Nutzerinnen? Was kann man gegen sexuelle Belästigung tun? Welche Auswirkungen auf die Umwelt hätte eine Seilbahn zwischen dem Europapark und der französischen Rheinseite? Und natürlich: Was fordern die Schüler/innen mit ihren Protesten in Frankreich?

Interviews unter anderem mit den Europaabgeordneten Julia Reda und Anne Sander.