26. August ist Save Your Internet Day

Nachdem ein erster Anlauf gescheitert ist, geht es im September im EU-Parlament was das Internet betrifft quasi um die Wurst. Erneut drohen Uploadfilter und eine Erweiterung des Urheberrechtes, dass das kostenlose Verlinken von Inhalten kaum noch möglich macht, selbst wenn die UrherInnen der Inhalte garnicht darauf bestehen. Am 26. August wollen nun verschiedene Initiativen in zahlreichen Städten in Europa auf die Straße gehen. Radio Dreyeckland sprach mit Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei bei der EU-Wahl.