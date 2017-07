Für Europäische Werte und kulturelle Vielfalt

steht nach eigenen Angaben das Europäische Parlament. Deshalb verleiht jährlich eine junge Jury von Menschen zwischen 18 und 25 einem europäischer Film den LUX Film Preis. Die Jurymitglieder repräsentieren alle 28 EU-Mitgliedsstaaten und sollen sich zwischen drei europäischen Produktionen entscheiden. Die engere Auswahl wird auf den internationalen Filmfestspielen in Venedig im September gezeigt und der Sieger wird am 23. November im Europäischen Parlament in Straßburg in Anwesenheit der Regisseur_in verkündet. Alle drei zur Wahl stehenden Filme werden in den 24 Amtssprachen der EU untertitelt. Der Sieger bekommt eine Verleihförderung, eine Audiodeskription für Sehbehinderte sowie eine eigene Untertitelung für Gehörlose. Zu den LUX FILM PREIS Gewinnern der letzten Jahre zählen u.a. MUSTANG, TONI ERDMANN und The Broken Circle.