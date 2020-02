Fahrraddemo und Kritik zu der Automobil Messe in Freiburg

Zwischen dem 28.02. und dem 01. März widmet sich die 35. Autmobil Freiburg dem "liebstem Spielzeug der Deutschen". RDL sprach schon mit der Projektleiterin der Automobil Messe über die Veranstaltung, nun hat Fridays for Future Freiburg (FFF) eine Fahrraddemo zur Messe angekündigt, die am Freitag um 11 Uhr auf den Platz der Alten Synagoge starten soll, und gemeinsam mit vielen anderen Gruppen einen offenen Brief verfasst.

Wir sprachen mit Anna von FFF über die Automobil Messe, der Kritik an dieser und die gemeinsamen Forderungen des offenen Briefs für eine Verkehrswende.