Fridays for Future ruft zur Fahrraddemo gegen die Automobilmesse auf

Gestern fand in Freiburg das Automobil Gespräch im Vorfeld der 35. Automobil Messe statt. In einem Interview mit Radio Dreyeckland wurde dieses Automobil Gespräch als "gute Möglichkeit ins Gespräch zu gehen" angekündigt.

Das Format war für einen kritischen Austausch allerdings denkbar ungeeignet und war wohl auch nicht so geplant. Während des Automobil Gesprächs kam dann noch die Entscheidung des Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu den Dieselfahrverboten in Reutlingen zu dem wir kurz den Landesvermehrsminister Winfierd Hermann interviewen konnten.

Im Studio sitzen für diesen Bericht Anna und Emma von Fridays for Future Freiburg und Fabian Kern, Redakteur bei Radio Dreyeckland und Geschäftsführer des VCD Regionalverband Südbaden.

Um 11 Uhr startet am Platz der alten Synagoge die Fahrraddemonstration zur Automobil Messe.