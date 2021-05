FAU führte arbeitsrechtliche Auseinandersetzung mit Dean & David am Freiburger Hauptbahnhof

Die FAU Freibug berichtet darüber, dass ein osteuropäischer Hilfsarbeiter beim Franchise Restaurant Dean & David am Freiburger Hauptbahnhof einen Aufhebungsvertrag

unterzeichnet hat, obwohl er noch einen bis zum November 2021 befristeten Vertrag besaß. Laut FAU geschah dies unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Mit dem fragenden Motto Labour rights? – We don‘t care!? Kalte Kündigung beim Franchise Restaurant Dean & David Freiburg? hatte die anarchosyndikalistische Gewerkschaft zur Kundgebung vor Dean & David am Freiburger Hauptbahnhof aufgerufen. Vor gut zwei Wochen fand nun die Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht Freiburg statt und die Anwältin von Dean & David am Freiburger Hauptbahnhof ließ sich auf einen Vergleich ein. Der Aufhebungsvertrag wurde in eine ordentliche Kündigung auf den 15. Mai 2021 umgewandelt.

Über den Fall haben wir mit Paul Kraut von der FAU Freiburg gesprochen.