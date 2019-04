Fazi: Postpunk aus China in Freiburg

Der Veranstalter Jochen Schultz holt am Donnerstag eine ganz besondere Band nach Freiburg: Fazi. Postpunk made in China, der sich in keinster Weise hinter den westlichen Größen verstecken muss. Zu einem unschlagbar günstigen Preis am 11. April ab 20 Uhr in der Mensabar.

Im Clip hört ihr neben einem Fazi-Song den China-Indie-Connaisseur Adam Langer, der am 5. April einen Vortrag über alternative chinesische Musikkultur- und Geschichte hielt.

Mehr dazu im Mai-Programm bei RDL.