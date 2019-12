Feine Sahne Fischfilet am 11.12. in der Sick Arena

Vielleicht eine der Bands gegen Rechts der Stunde, FSF, spielen am 11. Dezember ihr Nachholkonzert vom ZMF in der Sick Arena.

Ihr letztes Album heißt „Sturm und Dreck“ und handelt von ihrer bewegten Bandgeschichte, bis hin zur Liebe zu MeckPomm...aber natürlich ganz ohne Lokalpatriotismus, denn den Patrioten wollen sie ordentlich in die Fresse...nicht zuletzt wegen solcher klaren Ansagen gerieten sie auch ins Visier des VS. Und dieser bescherte ihnen dadurch die Extraportion Promo. Sänger Monchi erinnert sich im Interview mit Eva gerne an diese und viele andere Anekdoten.