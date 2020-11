Feuerwerk versus Vernunft

Ja, Silvester wird dieses Jahr wieder nicht ruhig.

Dies beschlossen die Bundesländer in einer gemeinsamen Runde mit Angela Merkel am Mittwoch, 25.11.2020. Feuerwerkskörper dürfen auch während der Corona-Pandemie gekauft und gezündet werden. Nur für „große Plätze“ und „belebte Straßen“ ist ein Verbot vorgesehen, während für alles weitere lediglich ein Appell zum Verzicht auf die Böllerei ausgesprochen wurde.

Facebook-Umfrage zu Feuerwerksverbot stand 27.11.2020, 21:40

Der Freiburger Meinung entspricht das nicht: In einer Facebook-Umfrage gab die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger aus Freiburg und der Umgebung an, Feuerwerkskörper für immer oder nur während der Pandemie verbieten zu wollen. Außerdem oft gewählt wurde, das Knallen lediglich im privaten Raum zu verbieten und auf offizielle Feuerwerksveranstaltungen zum Jahreswechsel zurückzugreifen. Neben der Umweltbelastung gaben die meisten Befragten als Grund leidende Tiere an oder betrunkene Menschen, welche mit Sprengstoff in ihrem Rausch eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen würden.

Wir haben Sebastian Müller interviewt, ehemaliger Freiburger Stadtrat und bereits letztes Jahr engagiert beim Verbot von Feuerwerkskörpern über Silvester. Seine Meinung ist eindeutig: Schon ohne Corona gab es genügend Gründe, das Knallen an Silvester sein zu lassen!

Nun ist die Problematik während der Corona-Pandemie noch einmal schärfer zu bewerten: Gerade in Betrachtung von Risikogruppen wie z.B. Asthmatikern, welche grundsätzlich schon gefährdet sind, schlägt der jährlich durch Feuerwerke verursachte Feinstaub noch zusätzlich auf die Gesundheit. Doch nicht nur dies allein verschlimmert die Situation zu Silvester 2020, wie Herr Müller befürchtet:

"Wir haben es zwar geschafft, einen explosionsartigen Anstieg in Intensivstationen im Moment zu vermeiden, aber die können natürlich auch langsam volllaufen!"

Zusätzlich zu der negativen Wirkung von Feuerwerk auf Tiere und die Umwelt ist es gerade im Angesicht von Corona nahezu unverantwortlich, sich selbst und Andere mit Sprengstoffen in die Gefahr zu begeben, wertvolle medizinische Ressourcen zu verschwenden, wenn dann doch mal etwas schief läuft.

Es bleibt also bei jedem selbst die Verantwortung, dieses Jahr etwas zurückzutreten und es zum Wohl der anderen bei Tischfeuerwerk zu belassen.

- SK