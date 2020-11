"Berührende Erzählungen, die zum Nachdenken anregen"

Unter fadenscheinigen Vorwänden wie mangelnde Sicherheits- und Umweltauflagen wurden in den letzten Monaten immer wieder Rettungsschiffe von NGOs festgesetzt oder auf See im Stich gelassen. Im April diesen Jahres erließ die italienische Regierung ein Dekret, das die Häfen des Landes für Schiffe unter ausländischer Flagge während der Corona-Pandemie schließt. Während der angeordneten Quarantäne gab es außerdem Berichte von Hungerstreiks und Suizidversuche aufgrund der schlechten Bedingungen an Bord. Die Behinderung von Menschen, die nach internationalem Seerecht verpflichtet sind, Schiffbrüchige zu retten, ist aber nichts Neues.

Wir sprachen mit Rebekka und Anna von RESQSHIP über Seenotrettung und die Mittelmeermonologe, die am 14.10.2020 in der Freiburger Johanneskirche aufgeführt werden konnten und am 6. Dezember bei RDL laufen werden.