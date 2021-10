Heute Abend schwingen wir uns für euch in den Sattel und drehen am Rad. Zu Gast Kathi und Franzi von der Feministischen Radsportgruppe Freiburg. Was machen die eigentlich? Wer ist das? Und warum braucht es Feminismus auf dem Zweirad?

Wir kredenzen euch dazu feinste Radelmusik und stellen euch feministische Fahrradprojekte aus Freiburg und der Welt vor.