FLINT*Funk I Wilde Bässe - krasse Flows

Hi in unserer Radioshow wollen wir zeigen wie sehr wir Rap von FLINTA* lieben. Deshalb nutzen wir ab dem 09.04.2022 um 21 Uhr den FLINT*Funk Slot, um in die Welt des Hip-Hops einzutauchen und alle Zuhörer*innen auf eine Reise mitzunehmen, die die Diversität dieses Genres aufzeigt. Freut euch auf wilde Bässe, wütenden, emotionalen Rap und krasse Flows!

In unserer ersten Show werden wir sowohl zeitliche als auch örtliche Sprünge machen: Ein bisschen 90s und einige Vertreterinnen* des heutigen Hip-Hops. Von der USA nach Südamerika und ein bisschen UK. Seid dabei!