Fokus Kultur 05.09.2017

Wortbeiträge

1) Interview mit Rufine und Ulrike von "here and black" über die Ausstellung "Homestory Deutschland" in Freiburg. Die Ausstellung zeigt Biographien Schwarzer Menschen in Deutschland. Über die Lebensgeschichten Schwarzer Menschen in Deutschland sind in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft oft nur selektive Ausschnitte bekannt. Dieses Bild bunter und diverser zu gestalten und festzuhalten, dass schon seit Jahrhunderten Schwarze Menschen in Deutschland leben, ist das Ziel der Ausstellung.

2) Kommentar von Jakob von Radio Corax aus Halle über das Interview, das Youtuber*innen mit Bundeskanzlerin und Kanzlerkandidatin Angela Merkel führten.