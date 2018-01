Inhalt:

- Vorstellung des Dokumentarfilms "Banana Pancakes and the Lonely Planet" und ein Interview mit Saskia Walther, Ethnologin an der Uni Freiburg, über Spannungsverhältnisse im Backpacking-Tourismus

- Die Geschichte des Weckers - ein Interview mit dem Direktor des Uhrenmuseums in Furtwangen Eduard Sulaz