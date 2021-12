Fokus Südwest 02.12.2021

Beiträge:

# Die Baumbesetzung in Müllheim geht weiter.

Augenblicklich ist es mal wieder wärmer, aber es wird natürlich auch wieder kalt. Unbekannte haben im Müllheimer Eichwald auch Maschinen zerstört. Der Verdacht fällt natürlich auf die Besetzenden. Es wird einfach kalt – nicht nur bei den Temperaturen. David war mit dem Aufnahmegerät am Montag unterwegs.

# Volksabstimmung aber nicht so

Bei Stuttgart 21 klemmt es. Eine Volksabstimmung vor 10 Jahren hat alles andere als Klarheit gebracht. Was bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg schiefgelaufen ist dazu Sarah Händel von Mehr Demokratie.

# Gericht verurteilt Polizisten

Nach der AfD-Kundgebung in Freiburg 2020 trat nun der seltener Fall ein. Polizist wegen Gewalt gegen Demonstrierenden verurteilt.



Nachrichten:

# Liftverbund Feldberg warnt vor dem Ende

Kurz vor dem für diesen Freitag angepeilten Start in die Skisaison am Feldberg im Südschwarzwald warnt der dortige Liftverbund eindringlich davor die Skilifte erneut zu schließen.

Der Vorsitzende des Liftverbundes Feldberg Adrian Probst beklagte, dass der Umsatzverlust in Höhe von acht Millionen Euro bereits in der vergangenen Saison ausgeglichen werden musste – ohne Corona-Hilfe des Landes.

Die finanzschwachen Kommunen, die voll und ganz vom Tourismus abhängig sind können sich den Verlust nicht leisten. Eine Schließung von Skiliften wäre das Ende.

Kommentar: In den letzten Jahren wurden die Skigebiete wegen des Klimawandels mit Schneekanonen gerettet. Bei Anstieg des Meeresspiegels gäbe es noch die Möglichkeit des Wasserskis.

# Goldschakal in Baden-Württemberg nachgewiesen

Der Miniwolf zeigt sich in Deutschland selten - umso ungewöhnlicher war der erste Nachweis in Baden-Württemberg, aufgenommen von einer Wildtierkamera im Allgäu.

Haufig werden Goldschakale mit Füchsen verwechselt, theoretisch könnte er auch mit jungen Wölfen verwechselt werden und natürlich gibt es Hunde, die ihm ähnlich sehen können.

Vom Balkan aus wandert der Goldschakal in Richtung Nord- und Westeuropa. Bis Ende 2019 gab es 24 Schakalnachweise in Deutschland, inzwischen sind es über 60. Wie viele Tiere tatsächlich bereits in Deutschland leben oder durchreisen, lässt sich nicht sagen.

Für den Menschen stellt der kleine Goldschakal keine Gefahr dar.

# Gartenstraße 19 geräumt

Am Nachmittag des 23. April 2010 wurd ein leerstehendes Gebäude in der Gartenstraße 19 in 79098 Freiburg besetzt. In der Innenstadt wurden dort neuer Raum für radikale und emanzipatorische Politik aufgebaut. Es begann in einem bunten Straßenfest, der Aktion einer Freiraum-Kampagne, die in den letzten Wochen vermehrt mit Besetzungs-Aktionen auf die miserable Wohnraumpolitik aufmerksam machte.

Nun nach 11 Jahren wurde die Gartenstraße 19 und die dazu gehörige BikeKitchen geräumt

Am Montag den 29.11.2021 begannen gegen 11 Uhr die Abrissarbeiten, welche als einer der letzten selbstverwalteten Freiräume in der Freiburger Innenstadt galt.



# Tarifergebnis im öffentlichen Dienst der Länder

2,8 Prozent plus 1.300 Euro steuerfreie Zahlung und mehr Geld im Gesundheitsbereich.

Die Inflation hat Alpenniveau, aber noch nicht Himalaya.