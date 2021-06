Fokus Südwest 03.06.2021 Nachrichten

Nachrichten:

# Stuttgart 21 Possenspiel beenden!

In einem „Stuttgarter Aufruf zur Klima- und Verkehrspolitik“ fordern Kulturschaffende und S21-Gegner nach der „Karlsruher Klima-Klatsche“ ein „sofortiges Umsteuern in der Verkehrs- und speziell Bahnpolitik“. Wichtig sei eine Bahn, die ihre Fahrgäste vor Ort abholt und wieder als Verkehrsmittel für alle wahrgenommen wird, statt als „Flieger auf Schienen“, Störfaktor und Landschaftszerstörer.

Vom Journalisten Franz Alt über die Kabarettistinnen Christine Prayon und Helmut Schleich bis zum Schauspieler Walter Sittler und dem „Erfinder des Inter-Regio“ Karl-Dieter Bodack reicht die Palette derer, die die Kanzlerin auffordern, ihren Ausspruch von 2010 „…an Stuttgart 21 entscheidet sich die Zukunftsfähigkeit Deutschlands“ „als Fehleinschätzung zu revidieren“. Sie wenden sich mit ihrer Forderung nach einer Klima-Kurskorrektur bewusst an die Kanzlerin, die auch in der Atompolitik zu einer 180-Grad-Wende in der Lage war.

# Erntehelfer-Unterkunft mangelhaft

Am Bodensee stellten Kontrolleure Mängel in einer Unterkunft für Erntehelfer fest.

Toiletten teilweise kaputt und nicht nach Geschlechtern getrennt, einige Möbel in der Küche waren so verschlissen, dass deren Oberfläche nicht mehr hygienisch gereinigt werden konnte.

In diesem Umfang war es der erste Verstoß dieser Art im Bodenseekreis laut Angaben des Landratsamtes. Der Betreiber des Obsthofs versicherte, dass die Probleme „sofort behoben“ worden seien und weiter: "Wir sind ja daran interessiert, dass die Leute bei uns gut untergebracht sind."

Mein Dauerthema:

# Mann gräbt nach Kartoffeln und erntet Phosphorbombe

Wieder Bodensee jetzt Friedrichshafen. Kriegendetet vor 76 Jahren. 2021 also jetzt fand ein Mann bei der Kartoffelernte eine Ding. Legte es in die Sonne und das Ding begann zu rauchen. Rauch Feuerwehr gerufen. Dann wurde der Kampfmittelräumdienst der Polizei verständigt. Und die Polizei entschärfte den noch intakten Sprengkörper gleich Phosphorbombe. Glück gehabt.



# Ausgemustert, ohne Sold und Abfindung

Jahre lang im Dienst des Vaterlands landen die Mulis (Eselhengst mit Pferdestute) aus der Hochstaufen-Kaserne in Wertheim südöstlich von Frankfurt/Main auf einem Gnadenhof.

Die Organisation ist auf Spenden angewiesen. Die ausgediente Tiere könnten schlimmstenfalls eingeschläfert werden. Bei der Gebirgsjägerbrigade 23 stationiert in der Hochstaufen-Kaserne schleppten die Tier Material für die Bundeswehr durch die Berge bis zur Ausmusterung.