Fokus Südwest 03.11.2022

# Die KrEta oder Freiburg für Einsteiger

"Zusammensetzten, zusammen aufstehen!"

Am Mittwoch, den 02.11. starteten Freiburgs Studierende in die KrEta, die kritischen Einführunstage in Freiburg, die mit verschieden Vorträgen, Aktionen und Austauschmöglichkeiten, vor allem Erstsemester, politisch informieren und den Einstieg in den Aktivimsus erleichtern wollen. Unter dem Motto "Zusammensetzen, zusammen aufstehen, Krisen solidarisch überwinden" sollen junge Menschen diese Woche dazu ermutigt werden, sich gemeinsam gegen die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten starkzumachen.

Über die Ziele, das politische Selbstverständnis und die Veranstaltungsplanung hat RDL (unter anderem) mit Orgaperson Kobe gesprochen.

# Solikampagne für Steffi: verurteilt wegen RDL-Interview nach Abschiebeversuch

Stefanie wurde kürzlich wegen übler Nachrede verurteilt, weil sie sich in einem Interview mit RDL im November 2020 empört über die Abschiebung pakistanischer Geflüchteter geäußert hatte.

Sie unterstützte den Journalisten Muhammad Azhar Shah, der zum Zeitpunkt des Interviews trotz eines Suizidversuches zum zweiten Mal in Abschiebehaft genommen worden war. Mer auf: www.rdl.de

# Viele Berufsgruppen beteiligen sich am Warnstreik an der Freiburger Uniklinik

RDL zeichete den Protest auf.