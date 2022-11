"Zusammensetzten, zusammen aufstehen!"

Am Mittwoch, den 02.11. starteten Freiburgs Studierende in die KrEta, die kritischen Einführunstage in Freiburg, die mit verschieden Vorträgen, Aktionen und Austauschmöglichkeiten, vor allem Erstsemester, politisch informieren und den Einstieg in den Aktivimsus erleichtern wollen. Unter dem Motto "Zusammensetzen, zusammen aufstehen, Krisen solidarisch überwinden" sollen junge Menschen diese Woche dazu ermutigt werden, sich gemeinsam gegen die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten starkzumachen.

Über die Ziele, das politische Selbstverständnis und die Veranstaltungsplanung haben wir (unter anderem) mit Orgaperson Kobe gesprochen.