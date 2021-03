Fokus Südwest 04.03.2021 Nachrichten

Nachrichten:

## Einwohnerrückgang in Freiburg im Jahr 2020

Die Einwohnerzahl in Freiburg i.Br. ist im vergangenen Jahr um 374 Personen gesunken. Darauf macht ECOtrinova e.V. aufmerksam die entsprechende Zahlen auf der Netzseite des Einwohnermelderegisters der Stadt Freiburg ausgewertet hat.

Rund 1000 Personen zogen mehr weg als zu, während der Geburtenüberschuß weiterhin

bei über 600 Personen lag. Es wurden außerdem große "Bewegungen" festgestellt:

19.162 Personen zogen fort, 18.165 zogen zu. Und 17.734 Personen zogen innerstädtisch um in Freiburg.

Die "Schwarmstadt Freiburg" der 2010ner Jahre sei anscheinend vorbei, so der ECOtrinova-Vorsitzende Dr. Georg Löser. Eine aktuelle Forderung der Umweltlobby: Aus Gründen der akuten Freiburger Haushaltsnöte und für den erforderlichen Klimaschutz solle ein Umdenken bei der Ausweisung von Neubaugebiete erfolgen. Kurz ein Stopp der Bauplanungen auf der "grünen Wiese".

## 10 Jahre Super-GAU in Fukushima

Energiewende-Demo zum Atomkraftwerk Neckarwestheim

Am 11. März 2021 ist der 10. Jahrestag des unmöglichen dreifachen Super-GAUs in Fukushima. Bis heute sind die strahlenden Reaktoren eine Gefahr für Umwelt und Gesundheit, täglich tritt weitere Radioaktivität aus. Trotzdem sollen dort olympische Wettkämpfe stattfinden. Die japanische Regierung plant eine Verklappung von über 1 Million Tonnen an radioaktiv-kontaminiertem Kühlwasser in den Pazifik.

In Neckarwestheim läuft noch immer ein Atomreaktor bis zum versprochenen Abstelltermin 31.12.2022.

Atomkritische Gruppen protestieren gegen den weiteren Einsatz der Atomenergie, für Abschaltung und Energiewende am Sonntag, 7. März 2021, 13 Uhr

Start: Bahnhof Kirchheim am Neckar

Viele Infos, interessante Redner und Rednerinnen und mehr Infos nebst Coronakonzept auf

www.endlich-abschalten.de/

## NABU-Petition gegen den Flächenfraß

Mehr als 50.000 Menschen fordern mit ihrer Unterschrift unter die bundesweite Petition des NABU, den sogenannten „Betonparagrafen“ §13b endgültig aus dem Baugesetzbuch (BauGB) zu streichen.

Johannes Enssle, Landesvorsitzender des NABU Baden-Württemberg sagt hierzu:

„Der 2017 eingeführte Paragraf hat sein Ziel meilenweit verfehlt. Unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise sollte schnell bezahlbarer Wohnraum in Ballungsgebieten entstehen. Passiert ist hier jedoch fast nichts. Stattdessen wurde unter dem Deckmäntelchen sozialer Wohnbaupolitik der Flächenverbrauch und die Zersiedelung unserer Kulturlandschaft im Südwesten ungezügelt vorangetrieben. Gebaut wurden vor allem hochpreisige Ein- und Zweifamilienhäuser auf der grünen Wiese, statt dringend benötigte, günstige Wohnungen in unseren Ballungszentren zu schaffen“.

Mit der Novelle des Baugesetzbuchs, die aktuell im Bundestag debattiert wird, soll der Paragraf erneut befristet verlängert werden.

(„Das Vorgehen steht in krassem Widerspruch zum Vorrang der Innenentwicklung und zur Bodenschutzklausel (§1a, Abs.2 BauGB), wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll. So werden noch mehr Grün- und Freiflächen zerschnitten“, so Enssle. §13b BauGB sei mitverantwortlich für den Neuverbrauch von bundesweit durchschnittlich knapp 60 Hektar pro Tag für Siedlungs- und Verkehrsflächen – doppelt so viel, wie das Flächensparziel der Bundesregierung vorgibt. )

Besonders ärgerlich für den NABU-Landeschef: Bei einer Abstimmung im Bundesrat im Dezember 2020 hatte sich Baden-Württemberg enthalten. Das Kabinett von Ministerpräsident Kretschmann konnte sich aufgrund des Widerstands von Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut und der CDU-Landtagsfraktion nicht zu einer Ablehnung des § 13b BauGB durchringen.