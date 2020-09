Fokus Südwest 10.09.2020 Nachrichten

Nachrichten:

# Streik von Post-Beschäftigten

# Trinkwasser wird knapp im Südwesten

# Alle Jahre wieder: Offene Lehrerstellen in Baden-Württemberg



In den Briefverteilzentren Karlsruhe, Heilbronn und Mannheim sowie Teile der Brief- und Paketzustellung in mehreren Regionen wurde gesteikt. Die Niederlegung der Arbeit soll

die Forderung nach 5,5 Prozent mehr Lohn unterstützen.

Am späten Mittwochnachmittag beganngen die Aktionen bereits in den Briefverteilzentren Reutlingen und Villingen-Schwenningen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von insgesamt 800 Teilnehmern an beiden Tagen.

Durch die Pandemie sei es zu erheblichen Arbeitsverdichtungen gekommen. Diese hätten die Beschäftigten zu schultern. Der Post-Konzern wolle jedoch die dadurch erwirtschafteten Gewinne einbehalten.



Rund nur noch halbsoviel Wasser wie üblich regnete es in Baden-Württemberg von April bis Juli. Die Landesanstalt für Umwelt Baden.Württemberg spricht von nur rund 57 Prozent des Niederschlags der im langjährigen Mittel für diesen Zeitraum normal ist.

Die Wasserstände der Flüsse sind niedrig, der Grundwasserspiegel sinkt. Da bereits 2018 und 2019 trockene, zu trockene Jahre waren spitzt sich die Lage zu.

Experten raten: Alles zu unternehmen um Grundwasserbildung zu fördern.



Im Ländle gibt es rund 5900 zu besetzende Lehrerstellen an den öffentlichen und allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Wieder mal konnten vor dem neuen Schuljahr nicht alle besetzt werden. Knapp 650 Lehrkräfte fehlen. Die Grundschulen sind fast zur Hälfte von der knappen Personaldecke betroffen.

Kultusministerin Susanne Eisenmann ist zu versichtlich bis Ende September noch einige Lehrer zu finden. Klar es können einfach nicht alle Lehrkräfte verschunden sein, die regelmäßig vor den Ferien entlassen werden.