Fokus Südwest 10.10.2019 Nachrichten

Nachrichen:

# Die Gäubahn bleibt bei Singen stecken

# 10 Jahre Montagsdemo gegen S21

# Flixtrain baut sein Angebot nach Stuttgart aus

<<<<<<<<<<

# Die Gäubahn bleibt bei Singen stecken

Ein Stundentakt zwischen Stuttgart und Zürich wird es zum Fahrplanwechsel 2020 nicht geben. Die vollmundig angekündigte Verbesserung des Angebots wird wie 2019 mal wieder verschoben. Grund ist das Problem des Zugbauers Bombardier die neune Dopplestock-IC-Züge mit ETCS auszustatten einem Zugbeeinflussungssystem, welches grundlegender Bestandteil des zukünftigen einheitlichen europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems ist.

Auch der künftige Bahnknoten Stuttgart 21 soll mit ETCS ausgestattet werden um durch die Tunnel fahren zukönnen und eine höhere Zugfolge zu erreichen. Beim jetzigen Stand der Technik können die meisten deutschen Züge, die im Bau befindliche Bahnstation Stuttgart 21 nicht anfahren.

# 10 Jahre Montagsdemo gegen S21

Am vergangen Montag begingen die S21-Kritiker die 484. Montagsdemo. Mit einer Handvoll Teilnehmern hatten die Proteste gegen das Milliardenprojekt vor einem Jahrzehnt begonnen, in den Hochzeiten des Protestes versammelten sich Tausende von Menschen, am Montag waren es immerhin 2000. Inzwischen ist der Bau voran geschritten. Die Proteste gehen weiter. Hannes Rockenbauch vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 am Montag in Stuttgart:"„.. trotz aller Investitionen alles noch da, die Gleise, das Gebäude. Und es könnte genutzt werden“. Mit Umstieg 21 liegt seit 3 Jahren ein Gegenentwurf vor die bereitsgetätigten Investionen sinnvoll anders zu nutzen. Die Forderung einen moderen leistungsstarken Kopfbahnhof in Stuttgart zu errichten bleibt.

# Flixtrain baut sein Angebot nach Stuttgart aus

Die Deutsche Bahn hat im Fernverkehr einen Marktanteil von 99 Prozent. Einziger Konkurrent Flixtrain die Zugmarke des Unternehmens Flixmobility. Mit der Fernbusmarke Flixbus dominiert dieses Unternehmen bereits den Fernbusverkehr in Deutschland. Für Stuttgart erhöht Flixtrain die Anbindungen. Zwischen Berlin-Stuttgart kommen zusätzlich die Stopps Halle (Saale), Erfurt, Eisenach und Gotha hinzu. Auf der Strecke Berlin-Stuttgart kommen ab Dezember vier weitere Stopps hinzu.