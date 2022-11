Fokus Südwest 10.11.2022

# Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrscheins

Der Arbeitskreis kritische soziale Arbeit fordert in einem offenen Brief an die Gemeinderät*innen eine Entkriminalisierung von Armut, indem auf Strafanzeigen beim Fahren ohne Fahrschein verzichtet wird und fordert andere Menschen dazu auf, eine E-Mail an die Fraktion des Gemeinderats zu schicken.



# Die Gewerkschaft der deutschen Lokomotivführer streikt!

Im Südwesten fährt die SWEG als Landesbahn. Diese ist wieder

in verschiedene Gesellschaften aufgeteilt und dafür möchte die GDL nun einen Rahmentarifvertrag, die Arbeitgeber aber nicht.

Ein Gespräch mit Lutz Dächert GDL-Vorsitzender Süd-West

# Burundi und seine Koloniale Vergangenheit

"Man spricht nicht darüber" im Symposiums an der UNI-Freiburg schon. Ganzer Beitrag wurde gesendet am Dienstag 8. November 2022 bei Radio Dreyeckland im morgen radio.