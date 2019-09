Fokus Südwest 12.09.2019

Beiträge

# Schulbusmisere!

# Neckarwestheim könnten Heizrohre versagen!

# Alle Jahre wieder – Schulbeginn und zu wenig Lehrer

Nachrichten:

# Der Schweiz marschieren die Männer ins Zivile

# Tausende müssen wegen Bakterien ihr Trinkwasser abkochen

# Für Stuttgart 21 wird enteignet

# Basler Zoo hat seine Wölfe eingeschläfert

# AKW Neckarwestheim vor erneutem Anfahren

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

# Der Schweiz marschieren die Männer ins Zivile

SVP-Nationalrat Adrian Amstutz hat einmal gesagt, dass Zivildienstleistende in seinen Augen «traurige Weicheier» sind. SVP, FDP und CVP haben nun einen Angriff auf den Zivildienst lanciert und am 11.September hat der Ständerat den Änderungen des Zivildienstgesetzes zugestimmt. Der Zivildienst soll massiv geschwächt werden!

# Tausende müssen wegen Bakterien ihr Trinkwasser abkochen

In in drei Orten im Landkreis Esslingen und in Biberach müssen die Menschen ihr Trinkwasser wegen Keimen abkochen, nachdem in den Versorgungsnetzen coliforme Keime vor mehren Tagen entdeckt wurden. Meist sind die Fäkalkeime harmlos. In einigen Fällen können sie aber beim Menschen Übelkeit, Durchfall und Fieber auslösen.

# Für Stuttgart 21 wird enteignet

Für die Großbaustelle in Stuttgart werden zahlreiche Grundstücke von Tunneln unterquert. Nicht alle Eigentümer stimmten dem zu, oder sind mit der Höhe der Entweignung einverstanden. Sie wird als Dienstbarkeit im Grundbuch eingetragen. Am Donnerstag, 19. September, startet daher auf Antrag der Bahn eine Reihe von nicht öffentlichen Enteignungsverfahren vor dem Regierungspräsidium. Die Landeswasserversorgung z.B. konnte für die Unterfahrung ihres Bürogebäudes in den Schützenstraße eine höhere Entschädigung als die von der Bahn angebotene erreichen. Ein Gutachten einen höheren Wert feststellte.

# Basler Zoo hat seine Wölfe eingeschläfert

Im „Zolli“ gehörten seit 1874 der Wolf, neben Luchs, Dachs oder Fuchs, zu den Attraktionen im Raubtierhaus. Nun wurden die beiden letzten Wölfe eingeschläfert. Die beiden Wölfe Cäsar und Cleopatra waren mit über 14 Jahren alt und hatten altersbedingte Beschwerden. Der Zolli wird künftig keine Wölfe mehr ausstellen.

# AKW Neckarwestheim vor erneutem Anfahren

EnBW will das AKW Neckarwestheim am Freitagabend (13.9.) wieder anfahren, obwohl bei der aktuellen Revision Risse in 191 Rohren gefunden wurden, so Kernkraftkritiker. Tests der Materialprüfungsanstalt Stuttgart belegen, dass die Rohre ohne Vorwarnung brechen können.

Die Forderung der Atomkraftgegner an Umwelt Minister Untersteller ist, dass der EnBW die Wiederanfahrgenehmigung versagt wird.

Am Freitag, den 13. September findet vor dem AKW Neckarwestheim um 13.30 Uhr eine Protstaktion statt.