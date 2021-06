Fokus Südwest 17.06.2021

# Müllheim dabei dem ICAN-Städteappell zum Verbot von Atomwaffen beizutreten

# Prozess gegen Antifas in Stuttgart Interview mit der Soli-Kampagne "Antifaschismus ist Notwendig" zum Prozessverlauf

# Freiburg ist dem ICAN-Städteappell zum Verbot von Atomwaffen beigetreten

Seit April 2021 läuft in Stuttgart ein Prozess gegen die beiden Antifaschisten Jo und Dy. Ihnen wird vorgeworfen an einer Auseinandersetzung mit Neonazis am Rande einer Querdenkenkundgebung beteiligt gewesen zu sein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Innenminister von Baden Württemberg wollen den Vorfall zu einer Abrechnung mit der Antifaschistischen Szene in Stuttgart nutzen. Innenminister Strobl von der CDU machte pressewirksam die Ansage "Wir Kriegen euch!". Im Juili 2020 kam es zu einer Razzia gegen Linke Strukturen und Einzelpersonen in 7 Städten in Baden-Württemberg. Als Folge Sitzt der Antifaschist Dy noch immer in Stammheim in Untersuchungshaft, der andere Angeklagte Jo wurde inzwischen aus der U-Haft Entlassen.

Über den Verlauf des Prozesses und den Hintergründen des Falls sprach Radio Z aus Nürnberg mit einem Vertreter der Solidaritätskampagne „Antifaschismus ist Notwendig“, die den Prozess in Stuttgart Stammheim Begleitet und Dokumentiert.