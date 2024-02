Fokus Südwest 22.02.2024

# Ausstellung "Schwarze Menschen als Opfer des Nationalsozialimus"

Im Beitrag geht es um die Eröffnung. Achtung: heute am 22. Februar ist

das Ende der Ausstellung. Trotzdem ein inhaltlich hörendswerter Beitrag.

Meike sprach mit Tim Müller, wissenschaftlicher Leiter beim VDSR-BW.

# Polizeibeamter wegen Misshandlung eines vorläufig Festgenommenen vor Gericht.

Am 15.02.2024 verhandelte das Amtsgericht Freiburg gegen einen Bundespolizisten. Ihm wird zur Last gelegt am 29.10.2022

im Freiburger Revier der Bundespolizei, einen vorläufig festgenommenen Menschen am Hals gewürgt

und mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen zu haben. Da liegt also das Jahr 2023 zwischen Anlass und Verhandlung

vor einem Gericht. Thomas berichtet.



# Kleine Hüpfer auf großer Reise zu den Laichgewässern

Amphibienwanderung in Baden-Württemberg

Alle Jahre wieder, bisher, alle Jahre ein Weg voller Gefahren.

Konrad sprach mit Sarah Christmann, Projektleiterin „220 Amphibiengewässer“

beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Landesverband Baden-Württemberg e.V.,