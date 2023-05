Fokus Südwest 25.05.2023

# Landgericht setzt wichtiges Signal für die Pressefreiheit

Am Donnerstag, 16. Mai, lehnte das Landgericht Karlsruhe die Anklageeröffnung der Staatsanwaltschaft gegen RDL-Redakteur Fabian ab.

David Werdemann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte über den Beschluss des Landgerichts.

Achja, Die Karlsruher Staatsanwaltschaft hat am 19. Mai Beschwerde gegen den Beschluss des Karlsruher Landgerichts eingelegt.

# Freiburg will Klimacamp reduzieren

Statt die Klimacämper*innen auf dem Rathausplatz persönlich anzusprechen, hat die Stadt sie per Leserbrief dazu aufgefordert, bis Freitag zwei Zelte abzubauen.

# Deutschland ist auch nach dem 15. April immer noch im Atomgeschäft

Ein im Jahr 2018 angekündigtes Gesetz, mit dem wenigstens der Export von Brennelementen aus Lingen an grenznahe französische und Schweizer Atomkraftwerke hätte verboten werden können, verschwand in der Schublade

# Die Badische Revolution 1848 auf Straßennamen kaum zufinden

Axle Mayer Kreisrat in Emmendingen zum Unterschied zwischen Fürsten und Revoluzer/innen.