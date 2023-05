Man glaubt es kaum, anstatt den denkbar kürzesten Weg zu gehen und die Klimacämper*innen auf dem Rathausplatz persönlich anzusprechen, hat die Stadt sie per Leserbrief dazu aufgefordert, bis Freitag zwei Zelte abzubauen. So jedenfalls berichtet Kira live beim Gespräch im Studio von Radio Dreyeckland. Die Klimacämper*innen wollen von Reduktion jedoch nur im Zusammenhang mit Treibhausgasen hören und haben für Freitag 16 Uhr am Rathausplatz zu einer Demonstration aufgerufen.

jk