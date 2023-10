Freiburger Klimacamp wünscht sich Miteinander von Weihnachtsmarkt und Camp

Wir haben immer wieder darüber berichtet. Die Stadt Freiburg will, dass das Klimacamp in der Zeit des Weihnachtsmarktes den Rathausplatz verlässt. Mitte August hat die Stadt zwei Verfügungen erlassen. Das Camp muss demnach den Rathausplatz für den Weihnachtsmarkt vorübergehend verlassen und nach dem Weihnachtsmarkt dürfen maximal zwei von vier Zelten wieder aufgebaut werden. Gegen diese Verfügung hat das Klimacamp Einspruch eingelegt. Die Stadt Freiburg verkündete kürzlich, dass das Klimacamp diesen Einspruch nicht begründet habe. Das hat das Camp aber nun getan und einen Eilantrag gestellt, der die aufschiebende Wirkung wiederherstellen soll, bis im Hauptverfahren entschieden ist. Wenn das Verwaltungsgericht Erfolgsaussichten für die Klage sieht, würde es das voraussichtlich Ende nächster Woche im Eilverfahren bekanntgeben. Das weitere Vorgehen stellte das Klimacamp in einer Pressekonferenz an diesem Mittwoch den 25. Oktober vor. Am 7. November ist eine Demo angekündigt. MWir haben mit Hannah vom Klimacamp gesprochen, das u.a. auf einen Amnesty Bericht zum Rückgang der Versammlungsfreiheit in Deutschland verweist.