Klimacamp würde während des Weihnachtsmarrktes auf die Rempartstraße ziehen

Die Freiburger Stadtverwaltung hat das Klimacamp auf dem Freiburger Rathausplatz aufgefordert in der Zeit des Freiburger Weihnachtsmarktes den Rathausplatz zu räumen und stattdessen entweder auf dem Platz der alten Synagoge oder am Rathaus im Stühlinger zu campen. Das Klimacamp lehnte das zunächst ab, was z.B. in den Kommentaren der Online-BZ für einen wahren Shitstorm gesorgt hat. Nun aber beginnt eine Presseerklärung des Klimacamps am Samstag mit dem Satz: „Das Klimacamp Freiburg hat in einem Sonderplenum entschieden, dass das Klimacamp für die Dauer des Weihnachtsmarktes an einen der Plätze umzieht...“ Richtig, da fehlt noch ein Satzteil mit der Bedingung für den Umzug, dieser soll nämlich nur stattfinden wenn die Stadt Freiburg sich

verpflichtet den sozial-ökologischen Notstand auszurufen. Zudem wird eine konsequente Reduzierung der öffentlichen Parkplätze in Freiburg, eine Solaroffensive und der Verzicht auf die geplante Stadtautobahn A860, bzw. den Stadttunnel gefordert. Per Anwaltsschreiben hat das Klimacamp das Grundrecht der Versammlungsfreiheit hervorgehoben und ein Umzug für den Weihnachtsmarkt im November und Dezember abgelehnt.

Wir haben mit Tobias vom Klimcmap gesprochen.