Bei Räumung des Klimacamp für Weihnachtsmarktstände bleibt Stadt hart, betont aber ihr permanentes Entgegenkommen

Unter Verschiedenes beantwortete die Stadtverwaltung im Hauptausschuss auch noch mal das Windgebläse von Freiburgs Freien Wählern mit AfD Unterstützung gegen das Klimacamp auf dem Rathausplatz in einem update. Alles sei im Plan so beruhigte u.a. der OB, der seine Konfrontation in eine Konfrontation der Klimacampler umdeutete, was abschliessend allerdings der Rechtsamtchef relativierte.3:57



Hier die ganze Rille: