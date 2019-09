Fokus Südwest 26.09.2019

Beiträge:

# Zwischen Existenzängsten und Artensterben

# Das Aktionsbündnis Kesselbambule blockiert in Stuttgart

# EnBW macht bei AKW Neckarwestheim "gute" Pressearbeit

Nachrichten:

# Viele erwerbstätige Frauen im Südwesten

In Baden-Württemberg rückte der Anteil der erwerbstätigen Frauen auf unter 9 Prozentpunkte an die der Männer heran. Bei den westdeutschen Ländern ist damit Baden-Württemberg führend. Laut Statistischem Landesamt waren 2,7 Millionen Frauen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren erwerbstätig, also 78 Prozent. Bei den Ostdeuschen Ländern liegen Brandenburg mit 80,3 Prozent, Sachsen mit 79,6 Prozent und Thüringen mit 78,9 Prozent vorne; das Schlusslicht bei der weiblichen Erwerbstätigkeit bildet Bremen mit 71,5 Prozent.

# Volksbegehren für mehr Artenschutz gestartet

Zum ersten Mal dürfen Bürgerinnen und Bürger im Südwesten über einen Gesetzesentwurf entscheiden. Nötig sind 700 000 Unterschriften oder die Zustimmung von jedem 10. Wahlberechtigten. Dann kommt der Gesetzesentwurf in den Landtag und bei dortiger Ablehnung zu einer Volksabstimmung.

Inhalt des Volksbegehrens: Der Anteil der Flächen, auf denen Pestizide genutzt werden bis 2025. In Naturschutzgebieten ein Verbot des Gifteinsatzes. Ausbau der ökologische Landwirtschaft bis 2035 auf 50 Prozent.

# Steuereinnahmen in Sindelfingen stürzen ab

100 Millionen Euro weniger als im vergangen Jahr in der Sindelfingerkasse. Ursache ist der Dieselskandal. Der Daimler-Konzern senkte im ersten Halbjahr zweimal seine Gewinnerwartung. Dann verkündete der Konzern sein erstes Verlustquartal seit zehn Jahren. Die Staatsanwaltschaft in Stuttgart gab bekannt, dass sie gegen Daimler eine Geldbuße von 870 Millionen Euro verhängt hatte. Der Konzern bildete in Höhe dieser Summe bereits Rückstellungen.

In Sindelfingen folgen die Einnahmen ein zu eins der Gewinnkurve von Daimler. Finanzielle Rekordjahre 2017 und 2018, und jetzt 2019 gibt es wenig zu beißen.

Für Autoregionen die einseitig von der Autobranche abhängen gilt es jetzt die Ausgaben zurück zu fahren. Der Sindelfinger Finanzbürgermeister empfiehlt dem Gemeinderat "eine Vollbremsung"

# Fessenheim-Abschaltung geklärt!

Nach unsäglich langem Hin und Her wurde jetzt wieder einmal ein Termin für die geplante Abschaltung des ältesten AKW Frankreichs angekündigt.

"Das Kernkraftwerk im elsässischen Fessenheim wird seinen Betrieb bis zum Sommer 2020 endgültig einstellen. Das hat die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer nach einem Treffen mit der französischen Umweltstaatssekretärin Emmanuelle Wargon in Colmar mitgeteilt." schreibt aktuell die Badische Zeitung auf ihrer Homepage. Zum Thema Fessenheim-Abschaltung gibt BUND-Geschäftsführer Axel Mayer eine "Sektempfehlung"

Kaufen Sie drei gute Flaschen Sekt!

Die Erste öffnen sie am Tag der endgültigen Abschaltung (?) des Letzten der beiden Reaktoren

Die Zweite öffnen am Tag der Entleerung der Brennelemente-Zwischenlager in ca. 5 Jahren (Erst dann ist die die ganz große GAU-Gefahr tatsächlich beseitigt)

Die Dritte Flaschen sollten Sie gut lagern. In ca. einer Million Jahre ist der Großteil des in Fessenheim angefallenen Atommülls zerfallen. Dann gibt es tatsächlich Grund auf die Fessenheim-Schließung anzustoßen.