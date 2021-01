Fokus Südwest 28.01.2021

Freispruch in allen Anklagepunkten im Basler ‚Bankenprozess‘

## „Klima schützen ist kein Verbrechen“



Aktivist*innen hatten im Juli 2019 die UBS Bank in Basel im Rahmen des Klimacamps blockiert, um auf den klimaschädlichen Beitrag des Schweizer Finanzplatzes aufmerksam zu machen. Mehrere Menschen wurden durch die Staatsanwaltschaft mit den Vorwürfen Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Nötigung angeklagt.

Am Freitag 22.01.21. war die erste Urteilsverkündung im sogenannten Bankenprozess vor dem Basler Strafgericht: Freispruch der 5 Beschuldigten in allen Anklagepunkten. Voraussichtlich wird dieser Freispruch in den nächsten Tagen auch auf die weiteren rund 50 Angeklagten ausgeweitet. Moritz, einer der freigesprochenen Menschen, dazu im Interview.

Gebrochener Pfeil, Codewort des US-Militärs für Unfälle mit Atomwaffen,Broken Arrow.

## Baden-Württemberg: Atomwaffen-Unfall vor 25 Jahren



Am 11. Januar 1985 schrammte Heilbronn knapp an der Katastrophe vorbei. Eine amerikanische Pershing II Atomrakete fing Feuer. Die Feuerwehr löschte, die Soldaten rannten und die Bevölkerung erfuhr zum erstenmal, dass da auf der Waldheide in Heilbronn, Baden-Württemberg Atomwaffen für den Einsatz bereitstanden.

Gottfried May-Stürmer BUND-Heilbronn im Gespräch mit RDL.

https://www.mitwelt.org/broken-arrow-atomwaffen-unfaelle-katastrophen

Und der Preis für Klimaschutz der Stadt Freiburg geht an ….

## Gartencoop Freiburg ein Pionierprojekt im Breisgau



Die solidarische Landwirtschaft, Gartencoop Freiburg wurde mit dem Klimaschutzpreis 2020 der Stadt Freiburg ausgezeichnet (1. Preis). Seit genau zehn Jahren wird in Tunsel ein erfolgreiches Modell solidarischer Landwirtschaft umgesetzt. Rund 300 Mitglieder (ca. 750 Menschen aus Freiburg und Umgebung) teilen sich die Verantwortung für einen landwirtschaftlichen Betrieb in Tunsel / Bad Krozingen. Sie tragen gemeinsam die Kosten und Risiken der Landwirtschaft, und sind in Produktion, Verteilung, Logistik sowie Selbstverwaltung auf vielen Ebenen involviert. Die gesamte Ernte – ob gut oder schlecht – wird auf alle Mitglieder verteilt. Ein konsequenter ökologischer Anbau, Saisonalität, 100% samenfeste Sorten, kurze Wege, solidarische Ökonomie, kollektives Eigentum, Bildung sowie gemeinsames Anpacken in der Landwirtschaft und der Logistik sind nur einige der vielen Merkmale des Projekts.

RDL unterhielt sich mit Luciano einem Gartencoop-Aktiven.