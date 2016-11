Besondere, französisch-sprachige Titel stellt Euch diese aktuelle Ausgabe von musiVersity vor. Mit dabei neue Werke aus 2016 von Alcest, Epsylon und Louise Attaque, sowie Rap vom Klub des 7, Industrial von Rone, Poesie von Lhomé, Schwarzes von Mac Abbé et le Zombi Orchestra und Vieles mehr. The Musical Diversity of Europe @ www.soundof.eu