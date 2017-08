Българска музика констатира – Bulgarisch

Vielfältige, andersartige Musik in ausschließlich bulgarischer Sprache bietet musiVersity erstmals in dieser Ausgabe mit diesem geographischen Schwerpunkt. Indie, Rap, RnB, Dubstep, Post-Metal, Acoustic Pop und mehr. Dabei ist nicht nur der Einfluss der sogenannten westlichen Musik hörbar, sondern auch der nahe Orient und bulgarische Tradition erfahrbar. Lasst Euch auf die Reise entführen! Mit deutschsprachiger Moderation.

