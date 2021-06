Nach weniger als einem Jahr hat das Militär in Mali am 24. Mai ein zweites Mal geputscht. Der junge Oberst Assimi Goita wurde neuer Übergangspräsident. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid erläutert die Hintergründe und zeigt auch auf, dass es der bisher in Mali mit Unterstützung der Bundeswehr als Schutzmacht aufgetretenen französischen Politik bei ihrer vorsichtigen Abstandswahrung zu diesem Ereignis um mehr geht, als die Wahrung demokratischer Prinzipien.