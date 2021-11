Sudan: große Teile der Bevölkerung stemmen sich weiter gegen die Putschisten

Am 25. Oktober hat, von den deutschen Medien nahezu unbemerkt, das Militär im Sudan geputscht. Doch so richtig durchsetzen konnten sich die Militärs bisher nicht. Mit Streiks, Demonstrationen und Straßenblockaden wehren sich wohl 4 Millionen Menschen aktiv gegen die Machtübernahme von General Abdal Fattah al-Burhan. Thomas Schmidinger, Politikwissenschaftler an der Uni Wien erklärt im Gespräch mit Radio Dreyeckland wo die Frontlinien verlaufen. Außerdem zeigt er auf, dass nicht nur das normale Militär, sondern auch Milizen, bzw. Söldnertruppen, die auf beiden Seiten des Darfur-Konfliktes entstanden sind, hinter dem Putsch stehen und dass es auch um die Verteilung der Einnahmen aus der Goldförderung geht, während sich weite Teile der sudanesischen Bevölkerung nur noch eine Mahlzeit am Tag leisten können.