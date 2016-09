Frantic Freakshow 16.09.2016

Nach der ersten Punk-Single erscheint bei STIFF im Februar '77 auch das erste britische Punk-Album: Mit "Damned Damned Damned" von The Damned beginnt die Geschichte der STIFF-LPS. Als zweites Album gibt es kurz danach den legendären "A Bunch Of STIFF Records" - Sampler mit raren Aufnahmen von Nick Lowe, Magic Michael, Graham Parker, Dave Edmunds Motörhead und vielen mehr - getreu dem Motto "If It Ain't STIFF, it ain't worth a XXXX".