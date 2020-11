Frantic Freakshow, 20.11.2020, 21 - 22.30 h

Heimatklänge - Mit Musik von "Andere", dem ultimativen Herbstalbum des Jahres von All diese Gewalt, dem Soloprojekt von Max Rieger (Die Nerven).



Mit dabei sind auch die Aeronauten, die in zumindest dieser Besetzung mit "Neun Extraleben" ihr letztes "neues" Album vorlegen, denn leider verstarb Sänger Olifr Maurmann aka GUZ Anfang 2020.



Eine ganz andere Art eines Nachrufs vollziehen die legendären Wiener Downbeat-Könige und v.a. als Remixer und DJs bekannt gewordenen Kruder & Dorfmeister, die 25 Jahre später ihr 1995 aufgenommenes und vergessenes Debut-Album veröffentlichen.



Nach 9 Jahren Abstinenz ist auch die eigentlich schon aufgelöste Kölner Duo-Band Urlaub in Polen wieder mit einem klasse Album namens "All" am Start, dessen Architektonik aus Krautrockzutaten besteht.

Von "Menschen und Maschinen" handelt mit einer maschinen-verdachtsfreien Mischung aus 60s-Garage-Beat und post-punkigen Riffs qualmender wie messerscharfer Gitarren das 2te Album von Black Heino.

Aufwühlende nocturnale Dreamrock-Szenarien zwischen atmoshpärisch-dynamischem Postrock, zwielichtigem Shoegazer, New Wave und Post-Punk bietet „Zerstreuen über Euch“ der Wiener Band Culk.

Ausserdem Musik von Kala Brisella, Stella Sommer, Sorry3000, Screenshots, vonder Freiburger Band Schalko und von der Kompilation "Wir müssen hier raus – Eine Hommage an Ton Steine Scherben und Rio Reiser".

Playlist: