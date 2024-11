FRANTIC FREAKSHOW: Dance, Noone´s Watching

Musik vom ersten Album seit 1997 der Acid Jazz-Koryphäen Galliano, Afrofuzzpunk der Nordschweden Goat, Spiritual Jazz vom Ezra Collective aus London und Black Flower aus Belgien, Fusion-Jazz der Kanadier Badbadnotgood, Afrobeat von Seun Kuti & Egypt 80, Lovers Soul von Thee Sacred Souls, Crooner-Jazz von Jesper Munk… und auf „Slo mo“ der neuseeländischen Formation Fat Freddy´s Drop kommt das alles vermengt mit Dub und etwas Electronic zusammen. "The new Sound, das erste Album von Geordie Greep, Drittel von Black Midi, fühlt sich mit seiner einmaligen FusionJazz-Rock pudelwohl und bezieht sich inhaltlich auf die Hauptthemen von Anthony Powells Roman "A Dance to the Music of Time". Der Miterfinder der Konzeptkunst ist immerwährender Begleiter im Bandnamen des Orchestre Tout Puissnt Marcel Duchamp aus Genf, das mit „Ventre Unique“ ein in 12-köpfiger Besetzung eingespieltes Album an den Start bringt. Unersättlich, unermüdlich, unentwegt und unkategorisierbar agiert das aus den beiden Radiohead-Mitgliedern Thom Yorke und Jonny Greenwood sowie dem Percussionisten Tom Skinner bestehende Trio The Smile auf ihrem 3ten Album „Cutouts“.

Playlist: