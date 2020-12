FRANTIC FREAKSHOW: Dinner Time mit Fusion-Food und Space-Cake

Surprise Chef aus Australien kredenzen auf „Daylight Savings“ lässig ihren exquisiten Instrumental-Funk in ähnlicher Manier wie Khruangbin. Progressive Zwischentöne enthält der grenzüberschreitende, moderne Fusion-Sound aus kosmischem Jazz, Funk und Indie-Pop der ebenfalls aus down under stammenden Formation Mildlife.

Space is the Place, immer noch und mal wieder auf einem neuen Album des altehrwürdigen Sun Ra Arkestra, das v.a. die alten Avantgarde-Klassiker in aktuellen Versionen enthält. Dem Space-Jazz frönt überraschenderweise auch „The Infinite Ones“, das neue Album des Garage-Rockers King Khan.

In Zwischenbereichen bewegt sich auch der aus der Chicago-Postrock-Szene stammende Rob Mazurek auf dem mit 12-köpfigem Ensemble eingespielten „Exploding Star Orchestra“,

Die Budos Band aus Staten Island, NY wird ihrem Ruf als instrumentale „Black Sabbath des Daptone-Funk“ ein weiteres Mal mit ihrem Album-Höllenfeuer „Long in the Tooth“ gerecht. The Bongolian durchmischt die perkussive Groove-Affair seines Albums „Harlem Hipshake“ mit Elementen des New Yorker Latin-Soul-Sound der 60er.

Wie Cumbia im 21ten Jahrhundert klingen kann, zeigen die Meridian Brothers aus Kolumbien auf Albumlänge. Wie sehr Livekonzerte im Jahr 2020 zu Sehnsuchts-Events geworden sind, unterstreicht das kurz vor dem Lockdown live in Mexico aufgenommene Album „ANRML“ der großartig seltsamen Argentinierin Juana Molina.

Ausserdem Spiritual Jazz, Cosmic Funk und Afrobeat von Mulatu Astatke & Black Jesus Eperience, Kutiman, Kamaal Williams, Heliocentrics und Anteloper.

Playlist: