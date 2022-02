FRANTIC FREAKSHOW: Extreme Witchcraft

Instrumentale Surf-Exotika von Los Bitchos, britischer Post-Punk von Yard Act und Silverbacks, die Kunst ein eingängiges Weird-Pop-Album zu schreiben (Cate Le Bon mit „Pompeji“) und die rockig-groovige Zauberkraft des neuen Eels-Albums Extreme Witchcraft“, die zum Wiederhören des Beck-Albums „Odelay von 1996 inspiriert. Sowohl die mit einem überraschend un-elektronischen Zurück-zur-Natur-Album namens „Small World“ zum 7ten Mal an den Albumstart gehenden Metronomy als auch die in der 4ten Albumrunde in einem gewinnbringenden „The Dream“ gefangenen Alt-J singen vom Verlust des Verstandes. Ernsthafte psychische Probleme hat tatsächlich wohl der Sänger Isaac Wood, der kurz nach Veröffentlichung des 2ten Albums „Ants from up there“ die vielversprechenden Indie-Shooting-Stars Black Country, New Road verlassen hat, um sich wohl selbst zu schützen. In ebenfalls großer Vollblutmusikerbesetzung debutieren die auch aus Großbritannien stammenden caroline.

Playlist: