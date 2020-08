Frantic Freakshow, Freitag, 14. August 2020, 21 h - 22.30 h

Die dunklen Seiten des Hochsommers lassen sich in der mitternächtlichen Klangfülle der außergewöhnlichen Stimme und dem in in die Dunkelheit weisenden Gitarrenspiel von Suzie Stapleton´s Debutalbum „We are the Plague“ finden. Arabeske Harmonik prägt oftmals die Klangfarbe der Gitarre von Multiinstrumentalist und Produzent Alain Johannes auf seinem neuen Album „Hum“.

Kosmisch klingt der Ambient-Country von Golden Retriever & Chuck Johnson, aber auch „No WIlderness deep enough“, das neue Soloalbum des Neurosis-Musikers Steve von Till.

Aus der gleichen Schwergewichts- und Altersklasse stammt Melvins-Frontmann King Buzzo, der zusammen mit dem Mr. Bungle-Basisten Trevor Dunn ein Akustik-Album aufgenommen hat.

In den endlosen Weiten des bratzigen Modular Synth-Space ist das Album „All things being equal“ von Sonic Boom verortet, am Steuer der Rakete, die mit Full Maximum Power unterwegs ist, sitzt Peter Kermel (Ex-Spacemen 3).

Außerdem avantgardistisch-psychedelischer Southern Rock vom neuen Album „The Universe Inside“ von The Dream Syndicate und u.a. Musik von Jaye Jayle, dem Under the Reefs Orchestra, von Daniel Blumberg und dem Schlagzeuger Jim White.

Playlist: