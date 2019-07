Musikmagazin | Playlist | Freitag 05. Juli 2019 | 17-18 Uhr

Unter der Flagge der „Paisley Underground“-Bewegung formierten sich Mitte der 1980er in Los Angeles einige Bands, die sich auf die Vorbilder der 60er-Jahre zurückbesonnen haben und daraus irgendetwas zwischen Garage- und Psychedelic-Rock machten. Unter dieser Flagge machten damals auch The Dream Syndicate ihre Musik. Der gitarrengetränkte Rock dieses Genres war ihr Terrain, die 80er ihre große Zeit. Diese Zeiten sind lange vorbei, die Hochzeit der Paisley Underground-Nische auch. Daher kam die Wiedervereinigung von The Dream Syndicate vor einigen Jahren doch recht unerwartet, als sich die Rock-Veteranen für ein neues Album zusammenfanden. Vielleicht nicht mehr ganz die Jüngsten, aber immer noch so kraftstrotzend wie damals – „a little older but still the same“, wie es in einem Song des neuen Albums „These Times“ heißt.

Interpret Album Titel Vögel, Die Erde Essen Die goldene Peitsche Freude The Dream Syndicate These Times Black Light The Dream Syndicate These Times Bullet Holes The Dream Syndicate These Times Recovery Mode Fontaines D.C. Dogrel Liberty Belle Du Blonde Lung Bread For Daddy Coffee Machine Du Blonde Lung Bread For Daddy Peach Meat Middle Kids New Songs For Old Problems Beliefs & Prayers Emil Bulls Mixtape We Built This City Emil Bulls Mixtape Where Is My Mind Pip Blom Boat Tired Pip Blom Boat Daddy Issues