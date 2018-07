MädchenMusik- Folge 17: „Sommer Depression“ mix

Ich bin dann mal weg. Mein Sommermix im Gepäck. Natürlich teile ich den mit euch...

Playlist:

(Sommer Depression) Angie McMahon - Slow Mover Gwen Stefani - Hollaback Girl Beth Hart - Let´s Get Together The Waifs - Stuck Soccer Mommy - Last Girl Gabriella Cohen - Sever The Walls Skating Polly - Little Girl Blue And The Battle Envy Suicide - Be Bop Kid Snail Mail - Pristine Faye Webster - Remember When Pip Blom - Babies Are A Lie Hiatus Kaiyote - Nakamarra Pip Blom - Misty From Heaven June et Jim - Homme Pour Homme Girl In Red - Summer Depression Margaret Glaspy - Before We Were Together Yvonne Baker - You Didn’t Say A Word Wargirl - Uptown Girls Nina Nastasia - Underground Girlpool - It Get´s More Blue Peach Kelli Pop - Crooked & Crazy ShitKid - Sugar Town Holiday Ghosts - Can’t Bear To Be Boring