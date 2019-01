MädchenMusik- die heimliche 27

Gut, ich weiß zwar auch nicht, was an der Zahl 27 heimlich sein soll. Doch gewiss ist, dass die meisten Songs der heutigen Sendung, in den letzten zwei Wochen heimlich zu meinen Favoriten geworden sind. Und damit sie nicht heimlich bleiben, teile ich sie begeistert mit euch. Viel Spaß

Playlist:

Charlotte Brandi - Veins

Baby Of The Bunch - Drunk On Stage

Baby Of The Bunch - Banana Ice Cream

Pip Blom - The Shed

Pip Blom - Babies Are A Lie

Pip Blom - Misty From Heaven

This Is The Kit - Earthquake

This Is The Kit - Hotter Colder

This Is The Kit - Silver John

Hatchie - Try

Hatchie - Sure

Hatchie - Sugar & Spice

CocoRosie - By Your Side

CocoRosie - Lemonade

CocoRosie - Heartache City