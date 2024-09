FRANTIC FREAKSHOW: Heimatklänge - Die Sehnsucht der Sterne

Unterwegs in Eurovisionsland mit Musik von u. a. neuen Alben der mit einem Doppelalbumantlitz sowohl punkrockig als auch hiphoppig in Erscheinung tretenden Antilopen Gang, dem Noiserock-Trio Die Nerven, dem zwischen zwischen 60s-Beat, 70s-Krautrock, 80s-New Wave und 90s-Shoegaze und Postrock oszillierenden Trio International Music, dem weiterhin in Psychoanalyse befindlichen Ex-Stereo-Total-Mitglied Brezel Göring und wundervollem interstellaren Zauber-Jazz von Jacques Palminger & 440 Hertz. Noch mehr Musik vom neuen Livealbum von Attwenger aus Linz, vom Berliner Instrumental-Psych-Kraut-Electronic-Trio Zoon Phonanta, von Dumbo Tracks, dem Projekt des mit vielen Wassern gewaschenen Philipp Janzen (Von Spar, Urlaub in Polen), aus Hamburg vom Beatmaker Mensing zusammen mit dem Rapper Siii3Eyes, dem deutlich düsterer veranlagten Konstantin Unwohl und den grandiosen Instrumental-Postrockern Halma.

Playlist: