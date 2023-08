FRANTIC FREAKSHOW: Neues von jungen und alten Meistern

Sammlung etwas lauterer Sommer-Neuheiten. Bei den Schweden The Hives sitzt nach wie vor dermaßgeschneiderte Anzug 1A auf dem ersten Album seit ca. 10 Jahren, das erwartungsgemäss eine druckvolleMischung aus Punk, Garagerock und Rock´n Roll bietet. Noch länger zurück liegt der Hype, den die aus Nashville stammenden Band Be your own Pet Mitte der 00erJahre mit 2 Alben auslöste, der sie dann auch zur Auflösung brachte. Jetzt erscheint das 3te Album „Mommy“.

Zu hören auch Musik neuer Alben einiger ehrwürdiger Indie- und DIY-Bands und Künstler wie den unermüdlichen Guided by Voices, die mit „Welshpool Frillies“ ihr achtes Album in drei Jahren veröffentlichen und den ebenfalls im Herbst ihrer Karriere sehr veröffentlichungsfreudigen Half Japanese (est. 1975) um Jad Fair. Auch Oxbow und The Telescopes sind seit den späten 80er-Jahren aktiv und sind mit neuen Alben zurück. Dazu Musik von neuen Alben von Sweeping Promises, Lambrini Girls, Ditz, Lifeguard, Cable Ties u.a.

Playlist: