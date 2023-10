FRANTIC FREAKSHOW: Undiscovered Memories

Aus dem Speicher seiner Seele befördert nicht nur Kevin Morby weitere in Songs gegossene Photographien, auch die Songs von Dope Lemon, dem Alter Ego von Angus Stone, sind von der Popmusikgeschichte lichterloh durchleuchtet. Feuer und seine Wirkung spielt eine wesentliche Rolle auf dem 2ten Soloalbum „Several Songs about Fire“ von A. Savage, dem Co-Frontmannes der New Yorker Band Parquet Courts.

Wie eine Postkarte aus der Vergangenheit klingen Alben von Timber Timbre, so auch das neue, in Sepia getauchte neue Album „Lovage“. Auch Blonde Redhead sind zurück mit dem furchtbar schönen wie eigenwilligen Dream-Pop auf „Sit down for Dinner“, dem die unkaputtbaren Schrammel-Briten von Teenage Fanclub mit ihrem zeitlos wie eh und je klingenden Sound auf „Nothing Lasts Forever“ entgegenstehen.

Playlist: