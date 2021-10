Freiburgerinnen mit Hintergrund

Am 13. Oktober fand die Filmvorführung im Rahmen der interkulturellen Wochen Freiburg 2021 im KoKi statt. Wir hören das Gespräch mit Jenny und Sagal.

Ein Kommentar aus dem Publikum: "Wir müssen vielleicht auch unser Bild von Menschen, die rassistisch sind, verändern. Das sind nicht die Nazis, nicht nur. Ich kann genauso rassistisch handeln und ich weiß, daß ich persönlich auch Voruteile habe, an denen es zu arbeiten gilt. Es gilt, daß alle Personen anfangen, zu hinterfragen, was ist meine Position in dieser Gesellschaft. Es ist gut, wenn ich auf ne Demo gegen Nazis gehe. Aber es gibt noch viel viel mehr Bereiche in meinem Leben, wo ich auch was mit Rassismus zu tun habe. Weil Du gerade gesagt hast: 'Wir können uns darauf einigen, daß wir alle hier nicht rassistisch sind.' Dem würde ich widersprechen."

Hier steht der Anfang des Films.