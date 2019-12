Freie Software-Party im haus-des-engagements

Viele von uns verwenden sie, ohne zu wissen, dass es sich dabei um Freie Software handelt.

Bei Freier Software beteiligen sich - ähnlich wie bei Wikipedia – viele Menschen aus der ganzen Welt an der Weiterentwicklung

der Software. Im Gegensatz zu lediglich kostenloser Software („Freeware“) kann dabei jede*r hinter die Kulissen - also in den Softwarecode - schauen und bekommt diese Freiheit sogar rechtlich garantiert.

Wer und was sich genau dahinter verbirgt und warum Freie Software nachhaltiger, sicherer, günstiger und auch kommunalpolitisch ein wichtiges Thema ist, erfahrt Ihr in einem *Vortrag*von Finn Hees (Softwareergonom) am *Mittwoch, 11.12.2019 um 19 Uhr im Haus des Engagement**s*. Die Veranstaltung ist *kostenfrei*.

Eckhard Hiekisch von FreiOSS im Gespräch mit RDL.



*Datum*: 11.12.2019 von 19:00 - 21:00 Uhr

*Veranstaltungsort*: Haus des Engagements: Rehlingstraße 9

*Eintritt*: kostenfrei

*Veranstalter:*Haus des Engagements, in Kooperation mit FreiOSS e.V. <https://freioss.net/de> und Linux User Group Freiburg <https://lug-freiburg.de/>